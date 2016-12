Feyenoord sluit 2016 af met de koppositie in de Eredivisie. De Rotterdammers staan na de eerste helft van de competitie vijf punten voor op achtervolger Ajax. Bij Betweters vroegen ze enkele voetbalkenners naar hun mening over de kampioenskansen van Feyenoord.



"Feyenoord kan geen kampioen worden, omdat ze geen bank hebben", laat Henk Spaan weten, die bijval krijgt van Rob Jacobs. ''Ik hoop zeker dat Feyenoord het waar kan blijven maken, maar het wordt moeilijk."



Sparta-supporter en journalist Hugo Borst hoopt dat Feyenoord dit jaar eindelijk eens de titel in de wacht weet te slepen. "Sinds 1999 is er geen titel meer behaald, te lang geleden, daarom gun ik het Feyenoord van harte", aldus Borst. Rick Brandsteder is echter nog niet klaar voor een Rotterdams kampioenschap: "Wij gunnen het Feyenoord zeker wel een keertje, maar dan misschien in 2022 ofzo."