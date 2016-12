'Chelsea wil van geen ophouden weten en blijft aandringen bij Rode Duivel'

Chelsea won ook op Boxing Day van Bournemouth en zit zo al aan twaalf opeenvolgende zeges in de Premier League. En dan wil Antonio Conte zijn ploeg in januari nog gaan versterken. Dankzij de transfer van Oscar naar China beschikt de Italiaan alvast over de nodige middelen.



En volgens The Times wil de Italiaan die middelen aanwenden om nog eens een rondje te flirten met Radja Nainggolan. In de zomer deed Chelsea al tot drie keer een bod, maar zowel AS Roma als de Rode Duivel zeiden nee.



Hoewel de middenvelder enkele dagen geleden nog aangaf zeker het seizoen in Rome te willen uitdoen, zou Conte het straks toch nog eens willen proberen. Afwachten of Nainggolan deze keer wel overstag gaat...

