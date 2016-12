Sterkhouder PSV weet: "Dat is de uitdaging voor 2017"

De eerste seizoenshelft verliep voor PSV niet helemaal zoals gepland. Desondanks was er minstens één speler die vaak in positieve zin opviel. Bart Ramselaar liet namelijk zien zich razendsnel aan te kunnen passen en ging moeiteloos mee met het niveau van de Eindhovenaren. Tegenover het Eindhovens Dagblad bespreekt hij wat nu het plan is voor de tweede helft van het seizoen.



In ieder geval wil de middenvelder in 2017 met PSV aansluiting blijven houden bij de top van Nederland. "Dat is de uitdaging voor 2017. Voor mij persoonlijk en voor de club. We hebben dit jaar mooie dingen meegemaakt en die willen we blijven meemaken."



Zoals gezegd was Ramselaar zelf een van de lichtpunten in het kwakkelende elftal van de Eindhovenaren. Dat bereikte hij naar eigen zeggen door het vooral simpel te houden. "In een wedstrijd waarin het voor geen meter loopt, moet je het simpel houden en de basis is altijd keihard blijven werken. Op dat laatste wil ik nooit aangekeken worden. We hadden dit seizoen in te veel wedstrijden moeite om door een verdediging heen te komen", aldus de middenvelder van PSV.