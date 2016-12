Van der Vaart brengt fantastisch nieuws naar buiten

Rafael van der Vaart en Estavana Polman hebben op Twitter verschrikkelijk mooi nieuws gedeeld. De twee sportsterren zijn namelijk in verwachting van een kindje.



Dat meldt Van der Vaart op Twitter. Zelf is de voetballer uiteraard erg blij met een nieuwe aanwinst voor de familie. "Superblij, trots en heel dankbaar willen Estavana en ik vandaag bekendmaken dat Estavana in blijde verwachting is. We gaan een spannende tijd tegemoet en hopen dat alles goed zal gaan", zo schrijft de middenvelder van FC Midtjylland.





Superblij, trots en heel dankbaar willen Estavana en ik vandaag bekendmaken dat Estavana in blijde verwachting is. 1/3 pic.twitter.com/d0DQvtrv3P — Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 27 december 2016