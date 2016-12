Ten Hag blij met nieuwe middenvelder: "Hij is een winnaar"

FC Utrecht-trainer Erik ten Hag is blij met Wout Brama. De middenvelder sluit zich per 1 januari aan bij de Domstedelingen, nadat hij sinds 2014 voor PEC Zwolle had gespeeld.



“Wout is een aanwinst voor FC Utrecht", zo oordeelt Ten Hag op de website van FC Utrecht. "Hij is strategisch zeer sterk en kent de wetten van het topvoetbal. Hij speelde in de Champions League en voor het Nederlands elftal en won prijzen: hij is een winnaar die bij FC Utrecht deze ervaring aan onze groep moet overbrengen.”



Brama speelde eerder voor PEC Zwolle en FC Twente. Bij beide clubs wist hij de KNVB beker te winnen. Bij de Tukkers wist hij daarnaast één landskampioenschap te bemachtigen. In Utrechtt tekent hij voor anderhalf jaar.