Nederlandse trainer reageert op dienstverband bij Genk

Albert Stuivenberg werd voorgesteld bij KRC Genk. Hij moet de Limburgers alsnog naar Play-Off I loodsen. De Nederlander kan zich helemaal vinden in de visie van Racing Genk.



"Het DNA van de club is ook mijn DNA. Ze kiezen hier bewust voor jong en eigen talent en daar ligt ook mijn expertise en mijn passie. Het draait om resultaten, maar ook de manier waarop is belangrijk. Ik wil aantrekkelijk voetbal spelen waarmee onze supporters zich kunnen identificeren. Ik wil dat de spelers initiatief nemen, met en zonder de bal", zegt hij aan Sporza.



"De tijd die ik heb is redelijk kort. De stage zal heel belangrijk zijn om elkaar te leren kennen. Play-off I halen wordt een grote uitdaging, maar dat blijft wel het doel. Het is fantastisch dat Genk nog meedoet op drie fronten, maar dat maakt de uitdaging nog groter omdat er niet veel tijd is om te trainen. Voorlopig richt ik mij op de huidige staf en selectie, maar ik zal zeker betrokken zijn bij eventuele wintertransfers. Ik heb nog geen lijstje. Vandaag zal ik de spelers al kort even spreken, maar ik ben eigenlijk pas in dienst vanaf 1 januari. Ik zal de match tegen Gent dan ook vanaf de tribune bekijken."