'United-aanvaller mag toch niet naar Spanje van Mourinho'

Manchester United lijkt na anderhalf jaar afscheid te nemen van Anthony Martial. Tijdelijk althans, want de Engelse topclub staat op het punt om een uitleenperiode aan Sevilla toe te staan in januari.



De 21-jarige Fransman was in zijn debuutseizoen bij United regelmatig van waarde onder Louis van Gaal. Diens opvolger Mourinho ziet het beduidend minder zitten in Martial, die in tien competitieduels pas één goal maakte. Onlangs liet de Portugees zich zeer kritisch uit over de talentvolle aanvaller.



Martial wil graag iedere week spelen op hoog niveau en dus kan een verhuurperiode uitkomst bieden. Sevilla zou op het punt staan om hierover akkoord te bereiken met Sevilla, zo meldt RMC Sport. Coach Jorge Sampaoli zou zijn leiding opdracht hebben gegeven om de tijdelijke overgang af te ronden. De Spanjaarden hebben Martial bestempeld als een directe aanwinst. United zou volgens de Daily Star niet direct staan te springen om mee te werken, maar toch lijkt een akkoord op korte te realiseren.



Update 27/12: Martial toch niet naar Spanje

Diverse Britse tabloids weten nu te melden dat de transfer van Anthony Martial naar het Spaanse Sevilla definitief van de baan is. Waar we eerder konden lezen dat coach José Mourinho het niet zou zien zitten in de international van het Franse nationale team, blijkt daar weinig van waar. Sterker nog: The Special One zou hoogstpersoonlijk een stokje voor de mogelijke overstap hebben gestoken.