Boskamp haalt uit: "Het is een schande"

Johan Boskamp neemt geen blad voor de mand. Hij was uiteraard ook op de hoogte van het ontslag van Peter Maes bij KRC Genk. De ex-trainer van Racing Genk is scherp voor het bestuur.



"Een schande. De timing is vreemd, maar je weet dat dit al een tijdje speelt. Er zijn er daar twee die blijkbaar alles voor het zeggen hebben. Ik doel op Janssens en de Condé. Van voorzitter Houben valt het me dan weer tegen dat hij geen echt standpunt inneemt. Geen komedie spelen, zegt hij. Wat een klotetekst is dat zeg", zegt hij in Het Belang van Limburg.



"Janssens trekt alles naar zich toe. Dat zie je gelijk. Ik stel mij vragen of hij wel de aangewezen persoon is om een voetbalclub te leiden. Een opluchting voor Peter? Het hangt ervan af of en hoe zijn vertrek al helemaal is afgerond. Ik heb zelf het gevoel gehad dat hij eerder al de handdoek wou gooien door het gezeik van Janssens en De Condé."