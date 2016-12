'Heerenveen-spits Veerman gaat naar een hele opvallende club'

De spits van sc Heerenveen Henk Veerman wordt in het Abe Lenstra Stadion enkel gebruikt als pinch-hitter en bovendien beschikt hij over een contract dat in de aankomende zomer afloopt. Daarom lijkt het logisch dat de Friezen hem in de wintertransferwindow van de hand doen en naar verluidt is de puntspeler op weg naar een hele opvallende club.



Het medium KoreaDaily meldt namelijk dat de Nederlander binnenkort in Zuid-Korea aan de slag gaat. Heerenveen zou er zo goed als uit zijn met Ulsan Hyundai FC en ook de onderhandelingen tussen de club in kwestie en de spits verlopen voorspoedig. Binnenkort kunnen we vermoedelijk witte rook verwachten boven Heerenveen.



Eerder liet de spits zelf al weten: "Ik zit in het laatste halfjaar van mijn contract. Ik heb nog wel een optie op nog een jaar, maar ik weet niet of de club die gaat lichten. Heerenveen wil, denk ik, geld voor mij vangen. Het is afwachten, ik heb echt nog geen enkel idee. Er komt een spannende tijd aan. Vandaag of morgen wil ik met de club om de tafel om te vragen hoe het zit. Tegen de winterstop verwacht ik wel iets te horen van Heerenveen."