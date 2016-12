Moeder van Ajax-voetballer Ziyech is woedend

De mogelijke selectie van middenvelder Hakim Ziyech voor het nationale elftal van Marokko verwordt zo langzamerhand tot een regelrechte soap. Bondscoach Hervé Renard besloot de Ajacied geen belletje te geven, maar nu is Younès Belhanda geblesseerd en kan het er nog van komen. De moeder van Ziyech is echter woedend.



De spelmaker van Ajax heeft zelf nog niet gereageerd op het laatste nieuws, maar de mensen om hem heen doen dat wel. De moeder van Ziyech spreekt in gesprek met het medium Al Massae uit dat ze er werkelijk waar helemaal niets van snapt dat haar zoon mogelijk niet naar de Afrika Cup mag. Daarbij wijst ze op het feit dat Ziyech ook voor het Nederlands elftal kon spelen. Naar verluidt heeft er een 'patriottistische' toespraak aan te pas moeten komen om de Ajacied te overreden voor Marokko te kiezen, en de moeder van de voetballer vindt het wel heel zuur dat dit nu niet goed uitpakt.



De fans van het Marokkaanse nationale team snappen eigenlijk ook niet waarom Ziyech precies over het hoofd wordt gezien en zelfs binnen de voetbalbond van Marokko is er een bepaalde onvrede over de keuzes van Renard, die vooralsnog bij zijn beslissing blijft.