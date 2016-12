'Streep door miljoenendeal en Wesley Sneijder voor Utrecht'

FC Utrecht was de laatste tijd in gesprek met een investeerder die wel heel erg ambitieuze plannen op tafel legde. Zo wilde de desbetreffende persoon voor een terugkeer van Wesley Sneijder in de Domstad van Nederland zorgen. Toen het puntje bij het paaltje kwam, bleek de investeerder echter niet kredietwaardig.



Het Algemeen Dagblad schrijft over de zaak: "Eindelijk na acht jaar leek grootaandeelhouder Frans van Seumeren persoonlijk iets van zijn investering van dik veertig miljoen in FC Utrecht terug te verdienen. De zakendeal waarmee een onbekend aantal miljoenen mee gemoeid was, is na wekenlange hoopvolle gesprekken echter afgeketst. Het ging om tien procent van de aandelen, maar er is ook nadrukkelijk gesproken om dat percentage in de toekomst aanzienlijk uit te breiden."



De krant gaat verder: "De deal liep volgens bronnen binnen FC Utrecht mis toen de clubleiding argwaan kreeg en vraagtekens zette bij de kredietwaardigheid van de ondernemer. Het was een grote teleurstelling voor clubeigenaar Van Seumeren. Als de deal was doorgegaan was het geld niet in de clubkas van Utrecht gevloeid, maar naar Van Seumerens Holding." Directeur Wilco van Schaik: "We spreken regelmatig met potentiële investeerders die Utrechtse spelers naar Galgenwaard willen halen. Sneijder, Michel Vorm en Erik Pieters. Natuurlijk luisteren we daarnaar, omdat we als FC zelf op dit moment niet de middelen hebben om zoiets te bewerkstelligen."