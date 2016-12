Nederlander doet Championship-koploper Newcastle pijn

Glenn Loovens heeft op 33-jarige leeftijd zijn meerwaarde voor Sheffield Wednesday onderstreept. De geroutineerde verdediger kopte zijn elftal naar een overwinning bij Newcastle United: 0-1.



De wedstrijd in het Championship werd bezocht door ruim vijftigduizend supporters, waaronder zo'n drieduizend uit Sheffield. De laatstgenoemde groep wist op 'Boxing Day' een euforisch gevoel te behalen dankzij Loovens, die in de 53ste minuut raak wist te koppen namens de bezoekers.



Het vorig seizoen gedegradeerde Newcastle United, met oud-Ajacied Vurnon Anita als rechtsback, is nog wel koploper in Engeland. Achtervolger Brighton & Hove Albion kan deze positie overnemen als het dinsdag weet te winnen van Queens Park Rangers.



Meer Nederlanders treffen doel

Reading won maandag met 3-1 van Norwich City en staat daardoor derde. Een knappe prestatie van manager Jaap Stam, die Roy Beerens en Joey van den Berg na rust wisselde. De nummers één en twee promoveren automatisch, ook de nummer drie maakt (via de play-offs) kans op promotie naar de Premier League.



Leandro Bacuna trof op zijn beurt doel namens Aston Villa (2-1 winst op Burton), waar Wigan Athletic-aanvaller Yanic Wildschut ondanks een doelpunt met 3-2 verloor van Rotherham United.