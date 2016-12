Wondergoal bij United: "Het beste doelpunt dat ik ooit heb gemaakt"

Henrikh Mkhitaryan werd eerder dit seizoen nog voorzichtig als miskoop bestempeld, maar inmiddels is de Armeniër los bij Manchester United. Tegen Sunderland (3-1 overwinning wist de oud-speler van Borussia Dortmund op heerlijke wijze raak te mikken met zijn hak.



De 'scorpion kick' van Mkhitaryan maakte veel aandacht los. "Het beste doelpunt dat ik ooit heb gemaakt", beaamde de voetballer van United tegenover MUFC. "Het eerste was ik deed was kijken naar de grensrechter en toen zag ik dat ik niet buitenspel stond. Daarna begon het juichen."



"Ik had de bal voor mij verwacht, maar ik kwam er al snel achter dat ik voor de bal stond. Het enige wat ik kon doen was het hakje en het pakte goed uit", aldus Mkhitaryan, die overigens zeker niet mocht klagen. De zomeraankoop bleek namelijk buitenspel te staan toen Zlatan Ibrahimovic de voorzet gaf.



De bijbehorende beelden:





Mkhitaryan's scorpion kick goal against Sunderland today. #MUFC pic.twitter.com/dvLjPsLnB5 — Man Utd Update (@MufcDevilUpdate) 26 december 2016