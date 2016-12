Van Nistelrooy blikt terug: "Ik dacht: het is klaar"

Ruud van Nistelrooy imponeerde vooral in dienst van PSV, Manchester United en Real Madrid. Uiteindelijk zwaaide de oud-international van Oranje af bij het Spaanse Málaga en dat beslismoment ontstond natuurlijk.



Op basis van videobeelden nam de spits het onvermijdbare besluit. "Dat was met Málaga tegen Barcelona", vertelt Van Nistelrooy in Made in the Eredivisie, een documentaire van FOX Sports. "Er ontstond een situatie waarin we de bal veroverden op het middenveld en ik vol de diepte zocht."



"Die bal werd perfect gegeven en normaal is dat meenemen, mikken en schieten", legt Van Nistelrooy uit. "Maar ik werd plotseling ingehaald door Mascherano en Abidal, dus ik kreeg niet eens de kans om te schieten. Het was niet eens dat de bal geblokt werd, dat was al erg geweest. Ze liepen gewoon de bal van mijn voeten."



Van Nistelrooy sluit af: "Ik zat op de grond in La Rosaleda. Het was nog voor rust. En ik dacht: het is klaar. Het is klaar en ik ga stoppen."