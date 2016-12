Gefrustreerde buitenspeler: "Mijn voorkeur gaat uit naar Nederland"

Tarik Tissoudali verhuisde afgelopen zomer van Telstar naar het Franse Le Havre. De 23-jarige vleugelaanvaller wees daarmee een stap naar de Eredivisie af, maar een half jaar later concludeert hij 'nooit een kans gekregen' te hebben bij zijn huidige ploeg.



"Ik kan met niemand praten en er valt niets te lachen", vertelt Tissoudali aan het Noordhollands Dagblad. "Ik loop hier maar wat rond omdat ik buiten de groep sta. Als ik zou spelen, zou ik meer aanspraak hebben, denk ik. Maar nu hoor ik er ook niet bij. De taal is erg lastig, ik probeer het wel maar het gaat allemaal veel te snel."



Tissoudali tekende voor vier jaar in Frankrijk, maar ziet momenteel totaal geen perspectief en hoopt dus op een (al dan niet tijdelijk) vertrek. "Ik wil aan spelen toekomen. Dat is het belangrijkste. Ik wil het spelplezier terug vinden. Dat kan alleen als je wedstrijden speelt."



Le Havre wil hem verhuren en wil daarvoor geld zien, maar vooralsnog is er 'nog niets concreet'. "Mijn voorkeur gaat uit naar Nederland maar het buitenland sluit ik ook niet uit. Ook Frankrijk niet, nee. Als ik maar aan spelen toekom."