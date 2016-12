Voormalig Kameroen-icoon: "Zonder mijn hond was ik nu dood"

Rigobert Song raakte enkele maanden geleden in coma na een hartaanval. Uiteindelijk herstelde de oud-voetballer uit Kameroen na een aantal dagen en daarbij gaat zijn dank opvallend genoeg uit naar de hond.



In de Franse sportkrant L'Equipe doet Song zijn opmerkelijke verhaal. "Ik voelde me niet goed, viel op mijn zij en godzijdank slikte ik daarbij niet mijn tong in. Ik had de deur opengelaten omdat ik op een bezoeker zat te wachten. Als ik dat niet had gedaan, dan was ik nu dood geweest."



Zijn hond bleek de reddende engel. "De hond begon luid te blaffen en attendeerde mijn huisbaas, die een ambulance belde. Het is een wonder." Song herstelde uiteindelijk, maar de oud-speler van onder meer Liverpool, Galatasaray en West Ham United keek de dood in de ogen.



Song heeft nog een andere opvallende anekdote in huis. "De duisternis viel en toen ik in coma raakte, zag ik mijn vader. Mijn vader overleed toen ik negen was..."