Ajax dreigt stokoud record nu echt officieel te verliezen

In november wist East Kilbride een officieus wereldrecord te vestigen door 27 opeenvolgende winstpartijen te boeken. Het ingehaalde Ajax toonde zich sportief door de Schotse vijfdeklasser vele bierkratten te bezorgen, maar officieel was het record toen nog in Amsterdamse handen.



East Kilbride speelt immers niet op het hoogste niveau en dus wijst het Guiness Book of Records nog steeds Ajax (1971/1972) aan als recordhouder. Men moet nu wel het officiële record delen met The New Saints, dat tegen Cefn Duids 4-0 de 26ste opeenvolgende zege behaalde en dat op het hoogste niveau.



De club uit Llansantffraid-ym-Mechain, een dorp in Wales, staat nu gelijk met Ajax. Op 30 december kunnen zij alleen recordhouder worden door de 27ste opeenvolgende overwinning te behalen. Dat is goed mogelijk aangezien er dan opnieuw een ontmoeting met laagvlieger Cefn Druids op het programma staat.