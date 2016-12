Vermeer vreest niet voor Jones: "Ik weet wat ik kan"

Kenneth Vermeer staat al enige tijd buitenspel en moet lijdzaam toezien hoe Brad Jones momenteel uitstekend presteert bij Feyenoord. Het is de vraag of de doelman zijn plek terugkrijgt zodra hij weer volledig is hersteld van zijn kwetsuur.



Vermeer zelf heeft daar wel een mening over. "Zelf hoop ik natuurlijk weer veel aan spelen toe te gaan toekomen. Met de concurrentiestrijd houd ik me eerlijk gezegd nog niet bezig. Ik weet wat ik kan als ik fit ben, dus we zullen zien hoe het loopt", aldus de woorden van Vermeer.



Voor wie trainer Giovanni van Bronckhorst zal kiezen zodra Vermeer weer fit is, is afwachten. De oefenmeester is ongetwijfeld blij met Jones. Niet voor niets staat Feyenoord op de eerste plek in de Eredivisie.