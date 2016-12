'Huntelaar krijgt ook vanuit de transfermarkt tegenvallend nieuws'

De rol van Klaas-Jan Huntelaar lijkt langzaamaan uitgespeeld te zijn. De Nederlander heeft een frustrerende periode doorgemaakt bij Schalke 04, dat nu ook nog eens een concurrent wil aantrekken.



Huntelaar overtuigde niet in de eerste seizoenshelft en raakte tot overmaat van ramp ook nog eens geblesseerd. Meerdere spelers in de voorhoede zijn momenteel niet okselfris en dan zal Eric Maxim Choupo-Moting ook nog eens deelnemen aan de Afrika Cup. Al met al is de spitspositie een pijnpunt in Gelsenkirchen.



Het Duitse Bild meldt dat Pierre-Michel Lasogga in beeld is. De 25-jarige spits komt bij degradatiekandidaat Hamburger SV weinig aan spelen toe op dit moment, maar de oud-jeugdspeler is haalbaar en zou volgens de clubleiding de problemen kunnen oplossen. Het zou gaan om een huurconstructie.