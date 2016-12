Mourinho: "Hij had Neville, Scholes, Beckham, Giggs en Butt"

José Mourinho is na David Moyes en Louis van Gaal al de derde manager die in de voetsporen wil treden van Sir Alex Ferguson. De manager van Manchester United is goed bevriend met zijn historische voorganger, maar vindt dat de vergelijking behoorlijk mank gaan.



"Ik voel het niet als druk. Ik ervaar de geweldige historie van de club juist als positief. Als de omstandigheden ernaar zijn om het succes uit het verleden te evenaren, dan is het een ander verhaal", opent de 53-jarige oefenmeester op de vraag hoe hij omgaat met het hoge verwachtingspatroon.



Ferguson leidde zijn ploeg naar dertien landstitels, twee eindzeges in de Champions League en tal van andere trofeeën. Mourinho acht een soortgelijk scenario onhaalbaar. "Hij had spelers als Gary Neville, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs en Nicky Butt die rond de leeftijd van 25, 26 of 27 jaar waren.



"Het was al anders geweest als ze dertigers waren", aldus Mourinho, die Moyes al zag worstelen met de nieuwe situatie bij United. "Tegelijkertijd, en dat is in mijn ogen misschien nog wel de belangrijkste reden, is de Premier League veranderd."