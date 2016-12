Ajax heeft de jeugdopleiding bestempeld als een belangrijke voedingsbron voor de A-selectie. Dennis Bergkamp concludeert dat er grote stappen zijn gezet met de beloftenploeg als bewijs.



"Het is nu echt een opleidingsteam", vertelt Dennis Bergkamp aan 1900 Magazine. "De stap van de A1 naar het eerste werd nogal eens groot gevonden. Deze tussenstap is ideaal. Spelers als Kenny Tete, Jaïro Riedewald en Joël Veltman hebben al laten zien dat de prikkels die ze ervan hebben gekregen goed voor het verloop van hun carrière zijn geweest."



Ajax-talent Carel Eiting speelt in de desbetreffende ploeg en kan zich goed vinden in dat verhaal. "Jong Ajax is absoluut geen afvoerputje, het is een springplank geworden. In zo'n team heeft iedereen belangen, maar ik heb het idee dat we het elkaar erg gunnen."