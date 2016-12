Voormalig speler Heerenveen vervolgt loopbaan in de Verenigde Staten

Jukka Raitala staat voor een verrassende overgang. De linksback verliet sc Heerenveen in 2015 om aan de slag te gaan bij FC Vestsjaelland en al gauw volgende een transfer naar Aalborg. Binnenkort kunnen we hem in de Verenigde Staten gaan bewonderen.



Raitala maakt namelijk een verrassende transfer naar Columbus Crew SC, zo kunnen we lezen op de officiële website van de Amerikaanse club. "Jukka komt bij Columbus Crew als een getalenteerde verdediger met de nodige ervaring die hij heeft opgedaan bij diverse topclubs in Europese en het nationale elftal van Finland."



"We zijn erg verheugd om Jukka te verwelkomen en kijken er naar uit om hem te integreren in ons team voor de nieuwe campagne", aldus de woorden van technisch directeur Gregg Berhalter, die ook de trainer is van de ploeg.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.