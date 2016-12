TRANSFERUURTJE: Ziyech, Laifis, Gudelj, Memphis, Van Dijk

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:



Spelmaker Hakim Ziyech maakte in de afgelopen transferperiode de overstap van FC Twente naar Ajax voor meer dan tien miljoen euro. Nu staat de Nederlandse Marokkaan echter al weer in de belangstelling van Olympique Marseille, dat vijftien miljoen euro over zou willen maken op de bankrekening van de Amsterdamse Eredivisie-topclub. De vermeende poging van de Ligue 1-club is groot nieuws in Marokko en Al Maghrib Today stelt dat L'OM best een kans maakt op de handtekening van de technisch begaafde middenvelder van Ajax.







De Griekse media melden dat PSV zich gemeld heeft voor een centrumverdediger. Een aantal maanden geleden hoorden we al van de vermeende interesse van de Eindhovenaren voor de Cypriotische centrumverdediger Konstantinos Laifis van het Belgische Standard Luik. Momenteel komt Laifis op huurbasis uit in België, waar hij onder contract staat bij het Griekse Olympiakos Piraeus. De stopper heeft dit seizoen echter geen duel gespeeld voor zijn eigenlijke broodheer en zou dus zeer binnenkort al weer een transfer kunnen maken, mocht dat mogelijk zijn.



Middenvelder Nemanja Gudelj mag in de aankomende winterstop hoogstwaarschijnlijk wel vertrekken bij zijn werkgever Ajax. Een tijdje geleden gaf de Serviër immers aan dat hij het mentaal gezien niet langer op kon brengen om op de bank te zitten en sindsdien hebben we hem ook nooit meer teruggezien. Eén club is momenteel concreet voor de mannetjesputter. Het Duitse Hamburger SV en het Engelse Southampton werden genoemd in verband met Gudelj, maar de Russische pers weet dat Zenit Sint-Petersburg de dans leidt.



Buitenland:



De race om de handtekening van aanvaller Memphis Depay heb je als geïnteresseerde club niet zomaar gewonnen. De Oranje-vleugelspits heeft namelijk een groot aantal aanbidders, waaronder het Engelse Everton, de Italiaanse clubs AS Roma en AC Milan en het Portugese FC Porto. De Nederlander zou echter ook kunnen kiezen voor een verhuizing naar Spanje. De Spaanse media weten op maandag namelijk te vertellen dat Sevilla geïnteresseerd is in de selectiespeler van Manchester United.







Everton-manager Ronald Koeman heeft grootse plannen voor de komende transferperiode. Zo hoopt de Nederlandse oefenmeester nog altijd op de komst van oude bekende Virgil van Dijk. De centrumverdediger van Southampton is momenteel één van de meest begeerde verdedigers van Europa en dus heeft hij veel meer opties dan Everton.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.