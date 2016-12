Koeman probeert felbegeerde verdediger over te halen: 'Als ik hem was...'

Everton-manager Ronald Koeman heeft grootse plannen voor de komende transferperiode. Zo hoopt de Nederlandse oefenmeester nog altijd op de komst van oude bekende Virgil van Dijk. De centrumverdediger van Southampton is momenteel één van de meest begeerde verdedigers van Europa en dus heeft hij veel meer opties dan Everton.



"Als ik Oranje-international zou zijn, speelde voor Southampton en de keuze had tussen Manchester City en Everton, dan zou ik natuurlijk de stap maken", zei Koeman op de persconferentie in aanloop naar de clash met Leicester City op Boxing Day. "Een speler als Van Dijk, oke… Alle spelers hebben veel ambitie en we willen graag vooruit, in de Champions League spelen bijvoorbeeld."



"We moeten ervoor zorgen als Everton zijnde dat we laten zien dat we aan een interessant project bezig zijn. We staan pas aan het begin en het kost tijd, maar het is een fantastisch project. Maar nogmaals: als je moet strijden met dit soort clubs, dan is het altijd lastig", weet Koeman.