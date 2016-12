Momenteel zitten we in de meeste voetbalcompetities weliswaar in de winterstop, maar dat betekent niet dat we wachten totdat het voetballen weer losgaat. Hier en daar wordt alvast vooruit gekeken en dat gebeurt ook in België.



Europees werd het een wisselvallige eerste seizoenshelft voor de Belgische clubs. Club Brugge bleef puntenloos achter na een dramatische Champions League-campagne en Standard sneuvelde tegen Ajax. KRC Genk, AA Gent en RSC Anderlecht wisten wel Europees te overwinteren.



Maar analist Gilles De Bilde schat hun kansen somber in. "Genk is ook de enige ploeg die kans maakt om door te gaan. Anderlecht-Zenit? Alleen als Zenit het zo slecht doet als tegen AZ. En Gent? Hun transfers brengen ook niet wat ze gehoopt hadden. Kwantiteit, maar geen kwaliteit", klonk het in Het Belang van Limburg.