André Onana heeft zich op de officiële website van Ajax uitgelaten over de manier waarop hij de kerstdagen van 2016 beleeft. De doelman van de Amsterdammers zal de feestdagen niet in Amsterdam meemaken. Hij keert terug naar zijn vaderland Kameroen om Kerstmis met zijn familie te vieren.



Grote verschillen ziet Onana niet in het vieren van kerst in Nederland en Kameroen. "Kerst in Afrika is niet heel anders dan hier in Nederland. Natuurlijk, de zon schijnt en het is er warm in december. Bij ons is het rond de 30 graden met kerst. Maar voor de rest hechten wij aan dezelfde kersttradities die je hier ook ziet. Ook bij ons in huis staat een kerstboom hoor!", vertelde de goalie.



Onana liet zich ook uit over een kerstwens. "Vrede op aarde. Absoluut. Al helemaal in Afrika, waar ik vandaan kom, is er veel ellende en mensen die elkaar niets gunnen. Ja, ik wens vrede op aarde voor iedereen", aldus de doelman van Ajax.