Mulder verbaasd door Rode Duivel: "Kan het nog zotter?"

Het kalenderjaar 2016 stond weer garant voor enkele spraakmakende transfers. Terwijl de Chinezen Europa leegplukken, zette Manchester United het transferrecord aller tijden scherper voor een controlerende middenvelder. En ook een aantal Rode Duivels waren grof wild op transfermarkt.



De overgang van Thomas Meunier was misschien wel de meest opmerkelijke. De rechtsback ruilde Club Brugge in voor het grote PSG en doet het daar opvallend goed. "Het was een onverwacht mooi jaar voor Thomas Meunier, die de ene streep na de andere in de kruising joeg en in het basisteam van Paris Saint-Germain en België niet meer is weg te denken, wie had dat gedacht. Wilt u het nog zotter?", stelt Jan Mulder in zijn column voor Het Laatste Nieuws.



En de Nederlander deed nog maar opvallende vaststellingen de voorbije 12 maanden. "Het was het Jaar van de Liefde tussen José Mourinho en Marouane Fellaini en het Jaar van het Verschil van Inzicht tussen Marc Wilmots en de supporters van de Rode Duivels: Marc vond het EK een succes, de fans dropen teleurgesteld af."