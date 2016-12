"Mertens moet in geen enkel Italiaans restaurant nog betalen"

Dé Rode Duivel van de voorbije weken, is zonder twijfel Dries Mertens. De aanvaller van SSC Napoli scoorde de voorbije drie wedstrijden maar liefst acht doelpunten. En daar zaten enkele pareltjes tussen.



Mertens geldt momenteel dan ook als een ware volksheld onder de Napolitanen. "Dries heeft voor het voetbal gekozen en voor de bewondering. Vooral dat laatste. In geen enkele andere stad op aarde word je zo bejubeld als je het straatarme publiek doelpunten geeft. En dat doet Dries. Het ene nog mooier dan het andere", schrijft columnist Nico Dijkshoorn in Het Nieuwsblad.



En die bewondering zal Mertens deugd doen, want door zijn lengte heeft hij het nooit gemakkelijk gehad om zich te manifesteren. "Waar hij ook speelde tot nu toe, hij moest altijd bewijzen dat hij kon voetballen. Nooit is Dries eens onvoorwaardelijk omarmd. En nu wel. Dries hoeft nooit meer te betalen in Italiaanse restaurants."