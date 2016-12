'Witsel krijgt telefoontje uit Premier League'

De wintermercato staat voor de deur en ook een aantal Rode Duivels worden opnieuw gelinkt aan een transfer. Vooral een vertrek van Axel Witsel, na het seizoen einde contract bij Zenit Sint-Petersburg, lijkt aanstaande. En het heeft er alle schijn van dat Turijn zijn bestemming wordt.



Afgelopen zomer stond Witsel al dicht bij een transfer naar Juventus, maar die sprong in extremis af. De middenvelder heeft zijn keuze echter gemaakt en zal sowieso naar de Italiaanse kampioen trekken. Is het niet in januari, dan na het seizoen. Er waren meerdere opties en volgens The Sun deed ook Chelsea nog een poging.



De Blues toonden eerder al tevergeefs interesse. Maar nu Oscar vertrekt naar het Chinese Shanghai SIPG, wou coach Antonio Conte er Witsel absoluut bij om de Braziliaan te vervangen. Het jeugdproduct van Standard zou ook perfect passen in een centrale rol binnen zijn 3-4-3-systeem. Maar Witsel is een man van zijn woord en dat had hij al gegeven aan de Italianen. De noodoproep uit Londen werd dus geweigerd, waardoor Chelsea verder blijft speuren naar een extra middenvelder.