Marokkaanse fans hebben boodschap over Ziyech

Het is momenteel toch alleszins onwaarschijnlijk dat spelmaker Hakim Ziyech nog opgeroepen wordt voor de aanstaande editie van de Afrika Cup in Gabon. De bondscoach van Marokko Hervé Renard lijkt wat tegen de Ajacied te hebben, maar dat heeft geleid tot een flink relletje in het vaderland van de belangrijke Ajax-speler.



Het medium Morocco World News meldt namelijk dat verschillende fans van het Marokkaanse nationale elftal al hebben aangegeven dat zij het aankomende toernooi helemaal niet meer zien zitten nu Ziyech niet is opgeroepen. Er is in Marokko een soort gevoel van collectieve woede ontstaan en bondscoach Renard wordt op de diverse sociale media compleet afgebrand.



De Marokkanen vinden het bijzonder opvallend dat de coach aangegeven heeft dat Ziyech niet is opgeroepen omdat hij de afgelopen wedstrijden van Ajax op de bank zat, waar Hamza Mendil wel een belletje heeft gekregen, terwijl hij dit seizoen nog geen enkel duel heeft gespeeld voor het Franse Lille. Dat vindt men bijzonder hypocriet.