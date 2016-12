'Sneijder maakt in winter opvallende transfer'

De winter zou natuurlijk niet hetzelfde zijn zonder een paar mooie transfergeruchtjes omtrent Wesley Sneijder. En dat Galatasaray hem an sich wel wil lozen, is niet compleet onlogisch. De Nederlander verdient een bedrag in Istanbul dat Galatasaray eigenlijk helemaal niet meer kan betalen en de Turkse pers stelt dat hij voor een opvallende transfer staat.



De Oranje-international verdient ongeveer vijf miljoen euro per jaar bij Cim Bom en dat is een soms geld waar de clubleiding van de Turken heel erg tegenaan hikt. Volgens diverse Turkse kranten is de Nederlander nu op te halen voor een zacht transferprijsje van vier miljoen euro en het management van Sneijder zou reeds in gesprek zijn met een geïnteresseerde club.



Men schrijft dat het alleszins voor de hand liggend is dat Sneijder een transfer maakt naar de Chinese Super League, waar hij natuurlijk bijzonder veel kan verdienen. De club die belangstelling heeft wordt niet bij naam genoemd, maar er zou dus wel degelijk wat spelen. Ook aanvaller Lukas Podolski zou overigens mogen vertrekken, aangezien ook hij heel erg op het salarishuis drukt.