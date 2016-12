'Twee clubs willen Ajax-talent Cerny wel hebben'

De ster van Ajacied Vaclav Cerny was in het afgelopen seizoen snel rijzende naar aanleiding van een goede prestatie in de Europa League tegen het Schotse Celtic. Deze voetbaljaargang valt de Tsjech misschien een klein beetje tegen en er zijn twee clubs die hem, zij het mogelijk enkel wat betreft een uitleenbeurt, willen hebben.



Het gaat om Sparta Praag en Slavia Praag, zo vertelt de manager van Cerny in de Tsjechische pers. Maar de kans dat er daadwerkelijk wat gaat gebeuren is ontzettend klein. David Nehoda, de spelersmakelaar in kwestie, doet uit de doeken: "Het is waar dat ik van de zomer contact heb gehad met deze twee clubs. Maar ik verwacht eigenlijk dat het niet tot een vertrek zal komen in de winter, als er geïnteresseerden zijn zal Ajax hoogstwaarschijnlijk 'nee' zeggen."



Nehoda gaat verder: "Cerny maakt aardig wat minuten in Amsterdam, of dat nou bij het eerste is of bij Jong Ajax. Hij is pas negentien jaar oud en Ajax weet dat hij over een enorm potentieel beschikt, dat willen ze van dichtbij monitoren."