"Toen Johan dat zag, werd hij woest op Guardiola"

Johan Cruijff had in zijn tijd als trainer van FC Barcelona Ronald Koeman en Josep Guardiola onder zijn hoede. Op tactisch gebied hebben de beide huidige oefenmeesters veel te danken aan de lessen van de legendarische nummer veertien, maar laten we het persoonlijke vlak ook niet over het hoofd zien.



Koeman vertelt namelijk in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Johan betrok zijn spelers heel erg in wat hij wilde. Hij liet je nadenken over het spel. Zette mij bewust op één kamer met Pep, zodat ik hem kon helpen. Ik was van nature ietsje meer een echte verdediger dan hij. Johan wilde dat ik hem bij de hand nam, over voetbal discussieerde."



Het was niet altijd koek en ei tussen Cruijff en zijn twee pupillen. Op een gegeven moment kwam El Salvador namelijk de kamer van Koeman en Guardiola binnenstormen. "Pep had in die tijd ook een restaurant in Barcelona, samen met wat andere spelers. Hij deed ook wat dingen voor televisie en radio. Toen Johan dat op een avond zag, werd hij woest op Guardiola. 'Voetballen!', riep Johan. 'Jij moet alleen maar voetballen!' Pep kon er nu wel om lachen. Ook omdat Johan gewoon gelijk had natuurlijk."