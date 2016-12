Ronaldo raakt emotioneel: "Ben ik de enige die dan heimwee krijgt?"

24 December 2016 22:22

Veel competities liggen tijdelijk stil vanwege de feestdagen, zo ook de Spaanse Primera División. Sterspeler Cristiano Ronaldo van Real Madrid gebruikt zijn vakantiedagen om een bezoek te brengen aan zijn geboorteplek Madeira.



"Het is kerst...", schrijft de 31-jarige superster via zijn Instagram-account. "Ben ik de enige die heimwee krijgt tijdens deze tijd van het jaar? Het is mooi om wat dagen te slijten op mijn eiland Madeira, om daar plezier te beleven, wat juist daar zo leuk is!"



Ronaldo verliet Portugal al in 2003 om naar Manchester United te verhuizen. Zes jaar later koos de aanvaller voor zijn huidige bestemming Madrid, maar de Gouden Bal-winnaar blijkt zijn geboorteplek allerminst vergeten te zijn.



000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">It’s Christmas… am I the only one who gets homesick at this time of the year?! It will be so nice to spend some days in my Island, Madeira, and experience all the fun and joy, typically felt around there!!! #discovermadeira #madeiraislands #madeiraisland #madeiraallyear #christmasinmadeira #islandlife #christmastime #christmastraditions @visitmadeiraofficial See more: https://goo.gl/xqOra5

24 Dec 2016 om 4:00 PST