Van Basten deelt grappig privé-feitje met de buitenwereld

Marco van Basten is het gewend om in de schijnwerpers te staan, ook al heeft hij weinig met al die aandacht. Opvallend genoeg is de medewerker van de wereldvoetbalbond FIFA sinds deze week actief op Twitter en dat levert interessante tweets op. Zo geeft San Marco ons zelfs een opvallend inkijkje in zijn privé-leven.





Christmas eve at home. Playing the old Dutch game 'sjoelen'. Merry Christmas to everybody! 🎄🎅🏼☃️ pic.twitter.com/Zfol9ogYu5 — Marco van Basten (@MarcoVanBasten) 24 december 2016