'Ajax knokt met grote naam uit Europa om talentvolle Serviër'

In André Onana, Tim Krul en Diederik Boer beschikt Ajax over een aantal goede keepers. Toch overweegt de Amsterdamse club aan te kloppen voor een nieuwe sluitpost, te weten Vanja Milinkovic-Savic.



Ajax anticipeert daarmee op de onzekere toekomst. Immers: Krul is gehuurd van het Engelse Newcastle United en het is maar de vraag of Boer zijn huidige rol nog lang ziet zitten. Onana is in principe een optie voor de lange termijn, maar zijn goede prestaties zullen ook niet onopgemerkt blijven.



Volgens Mondo is Ajax geïnteresseerd in Milinkovic-Savic, een pas negentienjarige doelman van het Poolse Lechia Gdansk. Wel is er meer belangstelling voor de talentvolle Serviër. Ook de Portugese topclub Benfica zou hem willen aantrekken.





