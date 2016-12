Lampard droomt: "Chelsea zou natuurlijk geweldig zijn"

Frank Lampard is vertrokken bij New York City FC en hoopt op 38-jarige leeftijd nog op een laatste avontuur. De Engelsman hoopt stiekem op een transfervrije terugkeer bij zijn grote liefde Chelsea.



"Ik ben er heel rustig onder", vertelde Lampard in het tv-programma Soccer AM. "Als er iets moois op mijn pad komt, grijp ik dat aan. Chelsea zou natuurlijk geweldig zijn, maar zo eenvoudig werkt het niet altijd. Het is niet aan mij, dus ik kan er verder weinig over zeggen."



Lampard speelde dertien seizoenen voor Chelsea, waar hij in de zomer van 2014 afscheid nam. Via Manchester City (huur) begon hij aan zijn uitdaging in New York. De Londenaar kondigde daar afgelopen november zijn afscheid aan en buigt zich over een nieuwe stap in zijn leven.



Een rol bij Chelsea is zijn droom, maar Lampard rekent nergens op. "Ik blijf sowieso nauw verbonden met de club." Of hij sowieso wil blijven spelen? "Ik ga deze kerst eerst genieten van mijn familie, een paar biertjes en een extra kalkoen. Daarna neem ik pas een beslissing."