Layhoon Chan is op een originele manier door het stof gegaan. De voorzitter van de Spaanse voetbalclub Valencia heeft de kerstboodschap via de officiële website gebruikt om excuses aan te bieden voor de matige resultaten.



Valencia staat bekend als een Spaanse subtopper met veel ervaring in de Champions League, maar won dit seizoen pas drie keer. De club staat alleen op doelsaldo boven de degradatiezone en dat terwijl men verschillende trainers versleet. Ook onder de Italiaan Cesare Prandelli vallen de prestaties vies tegen.



"We blijven hard werken en zoeken naar oplossingen", benadrukt Chan in de kerstvideo. "Juist in dit seizoen wil ik een boodschap van hoop, volharding en vertrouwen in de toekomst de wereld in sturen. Het is een zwaar jaar geweest en ik vraag alle fans om me te vergeven voor de slechte resultaten."



Chan kwam aan het roer door de overname van eigenaar Peter Lim.