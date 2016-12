Zidane kiest beoogde Real-aanwinst in Franse verkiezing

Antoine Griezmann van Atlético Madrid is verkozen tot beste voetballer van Frankrijk. Geen opvallende klassering gezien zijn goede resultaten, maar op wie stemde Real Madrid-coach Zinedine Zidane eigenlijk?



Een panel bestaande uit oud-spelers mocht een topvijf inleveren. Zidane koos allereerst natuurlijk voor Karim Benzema en Raphael Varane, die hij in Madrid onder zijn leiding heeft. Ook de stemmen voor Griezmann en Paul Pogba (Manchester United) zijn prima te verklaren. Opvallend genoeg plaatste hij Ousmane Dembélé op plek vier.



Alhoewel, opvallend? Dembélé heeft dit seizoen indruk gemaakt namens Borussia Dortmund. Zo viel de talentvolle Fransman goed in tijdens de Champions League-wedstrijd tegen de ploeg van Zidane. Laatstgenoemde heeft hem dan ook op zijn wensenlijstje voor toekomstige versterkingen gezet, aldus Marca.