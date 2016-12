Thom Haye besloot afgelopen zomer om de deur bij AZ achter zich dicht te trekken om bij Willem II aan de slag te gaan. De aanvallend ingestelde voetballer heeft ondanks het verschil op de ranglijst geen spijt van zijn overstap.



"Ik zie Willem II als een springplank, maar te ver vooruit denk ik niet", legt de 21-jarige middenvelder uit aan ProProf Magazine. "Eerst zal ik zelf moeten presteren en dan merk ik in volgende transferperiodes wel hoe ik in de markt lig. Dat is realistischer dan een hele route uitstippelen."



"Na al die jaren AZ weet ik nu dat het vaak anders loopt", aldus Haye, die in vijftien duels één doelpunt produceerde. "Ik besloot dat het beter was om te vertrekken. AZ wilde nog verlengen, maar echte toezeggingen over mijn positie konden niet worden gedaan. Ik had er geen behoefte aan te blijven zonder een duidelijk perspectief."