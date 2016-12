Derksen onthult VI-salaris: "Ik kan het nu rustig zeggen"

Johan Derksen is gedurende het voetbalseizoen vaak te bewonderen in het praatprogramma Voetbal Inside. De oud-hoofdredacteur van Voetbal International heeft het goed naar zijn zin in de studio en dat is niet verwonderlijk gezien de fraaie vergoeding van 500.000 euro per jaar.



"Een paar jaar geleden, toen mijn contract afliep, had mijn vrouw liever gezien dat ik gestopt was. Ze zei: 'Het is toch mooi geweest? We hebben drie huizen, twee auto's en een spaarrekening. Moeten we nog meer hebben?'", vertelt de 67-jarige Derksen in het tv-programma 5 Jaar Later aan Jeroen Pauw.



Derksen besloot alsnog akkoord te gaan en wel door 'hebzucht'. "Bij de commerciëlen willen ze nog wel eens door de gang roepen: fuck de Balkenendenorm! Ik kan het nu rustig zeggen, want Van der Gijp heeft het al in zijn boek gezet: als je voor twee avondjes lol en ongein verkopen vijf ton per jaar krijgt..."



De Snor zegt dit 'gewoon even mee' te pikken. "Je moet wel je best doen. Je moet er zitten en een prestatie leveren, maar als ze willen dat ik het voor een heel ander bedrag ga doen, dan zou ik zeggen: zet er maar een ander neer, dan ga ik in Grolloo zitten."