Ajax heeft spijt: "Bijna niemand is de deur uit geweest"

Ajax greep in mei van dit jaar naast de landstitel door een 1-1 gelijkspel bij het uiteindelijk gedegradeerde De Graafschap. Een overwinning had volstaan, maar volgens communicatiemanager Miel Brinkhuis werd de boel 'overgeorganiseerd'.



Zo werd al tijdens de wedstrijd besloten om de spelersbus te bestickeren met de titel 'Landskampioen 2015/2016', wat natuurlijk veel hoongelach opleverde. "Er is te vroeg door iemand met bestickeren begonnen. Dat had makkelijk ná de wedstrijd gekund. Daar was zeker een uur de tijd voor", zo vertelt hij aan Het Parool.



In zijn optiek dacht Ajax over te veel randzaken na, iets wat men in de toekomst wil voorkomen. "Alles wat vóór, op en na die zondag is gebeurd, is geëvalueerd. Een van de conclusies is dat het beter was geweest de spelers de dag na de wedstrijd toch bij elkaar te laten komen, om samen de wonden te likken."



"Bijna niemand is in die vier dagen de deur uit geweest. Een groot deel van de groep kon zijn ei niet kwijt", zo besluit Brinkhuis.