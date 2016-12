Contractnieuws lonkt in Utrecht: "We hebben de intentie"

FC Utrecht gaat een poging ondernemen om het aflopende contract van Erik ten Hag. De hoofdtrainer, die ook als technisch manager actief is, kan volgens eigenaar Frans van Seumeren een nieuw aanbod tegemoet zien.



"We hebben de intentie om zijn contract te gaan verlengen, maar zijn uiteraard wel afhankelijk van zijn standpunt hierin", vertelt Van Seumeren aan supportersmagazine Forza. "Mocht het nu zo zijn dat Erik zelf graag een andere kant op wil gaan, dan zullen we zijn posities anders gaan invullen."



De Utrecht-eigenaar voegt toe: "We gaan binnenkort met elkaar in gesprek over zijn toekomst. We hebben in ieder geval met Jordy Zuidam een capabele man in huis die de technische functie kan invullen, mocht de nood aan de man zijn, maar daar ga ik niet vanuit", vervolgt de ondernemer.



Ten Hag is bezig aan zijn tweede seizoen in Utrecht. Vorig seizoen leidde hij het elftal naar een mooie vijfde plek, maar in de play-offs greep men naast een Europa League-ticket.