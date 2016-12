'Voormalig enfant terrible Feyenoord maakt opnieuw transfer'

Colin Kazim-Richards lijkt een nieuw avontuur tegemoet te gaan. Corinthians zou de Braziliaanse aanvaller willen overnemen van Coritiba, aldus media uit eigen land.



Kazim-Richards speelde tussen september 2014 en januari 2016 voor Feyenoord. In Rotterdam maakte hij twaalf doelpunten in 38 competitiewedstrijden. In de wintermaanden koos hij voor een avontuur bij het Schotse Celtic, maar daar was hij ook al snel weer vertrokken.



Afgelopen zomer koos Kazim-Richards voor Coritiba als nieuwe werkgever. Sinds juni maakte de Turkse spits drie doelpunten in 21 competitiewedstrijden. Geen bijzonder aantal, maar voor Corinthians lijkt dat voldoende om een bod uit te brengen.



Het is geen verrassing dat Kazim nu alweer een transfer lijkt te maken. De spits heeft nergens een permanent thuis gevonden.