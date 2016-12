David Moyes leek de ideale kandidaat om Manchester United te leiden na het afscheid van Sir Alex Ferguson. In werkelijkheid stond de Schotse opvolger al binnen een jaar op straat wegens moeizame prestaties.



"Er zijn na mij twee zeer succesvolle managers gekomen en je kunt zien hoe moeilijk ook zij het hadden", verwijst Moyes in de Britse media naar Louis van Gaal en José Mourinho. "Ik had het gevoel dat ik de kans kreeg om het te doen en daar ook de tijd voor kreeg. Ik dacht dat ik meer tijd zou krijgen dan de negen maanden die ik kreeg."



"Dat is me toegezegd", aldus de huidige manager van Sunderland. In zijn optiek was de erfenis zwaar. "Ik denk dat het niet uitmaakt wie het van Sir Alex had overgenomen. Ook voor José, Carlo Ancelotti, Jurgen Klopp of Pep Guardiola was het niet makkelijk geweest."



Moyes wilde bij United spelers als Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Cesc Fabregas en Toni Kroos binnenhalen. "Op dat niveau waren we aan het kijken. Ik wilde niet zeven of acht nieuwe spelers halen, want we hadden een team dat net kampioen was geworden. Ik wilde de spelers die er al waren de kans geven en dan langzaamaan vernieuwen."