Koeman blijft Cruijff dankbaar: "Alsof hij meekijkt van boven"

Everton-manager Ronald Koeman heeft gedurende zijn leven een hoop grote namen aan het werk gezien. Eén van zijn belangrijkste voorbeelden is de in 2016 overleden Johan Cruijff.



"Ik denk bijna elke dag wel een keer aan Johan", vertelt Koeman aan het Algemeen Dagblad. "En tijdens mijn maandelijkse etentje met Pep Guardiola gaat het ook altijd even over Cruijff. Anekdotes, grappige kleine dingen, maar ook over voetbal. Stellen we elkaar gewoon de vraag: hoe zou Johan dat of dat hebben aangepakt?"



Koeman is Cruijff zeer dankbaar. "Johan heeft enorm veel voor me betekend. Niet alleen op het gebied van voetbal, maar ook persoonlijk, toen Bartina en ik voor het eerst in Barcelona kwamen wonen. Ik wilde heel graag mijn laatste eer aan Johan bewijzen, en Danny en de kinderen persoonlijk condoleren."



De manager vergelijkt Manchester City-coach Guardiola nadrukkelijker met Cruijff. "Maar ik gebruik in mijn oefenstof wel degelijk aspecten die ik leerde van Cruijff. Tactische details. Oefenvormen." Zijn naam valt ook nog vaak. "Dan lijkt het wel alsof hij er nog steeds is. Alsof hij meekijkt van boven."