Klopp treurt: "Die spelers gaan alleen voor het geld"

Jürgen Klopp heeft in navolging van collega Arsène Wenger kritiek geuit op de spelers die Europa verlaten voor het lucratieve China. Volgens de Duitser is de overstap van Chelsea-speler Oscar naar Shanghai SIPG onbegrijpelijk.



"Ik weet dat Europese clubs net zo over Engelse clubs denken als wij nu over hen", oordeelde de manager van Liverpool deze week op de persconferentie. "In alle Europese topcompetities kun je veel geld verdienen, zeker als je een topspeler bent. Op dit moment is China niet een land waar je wilt voetballen."



"Spelers die naar China gaan, gaan alleen voor het geld", aldus Klopp. "Alle familie en vrienden van Oscar zijn blij, denk ik. Niemand heeft ooit meer geldzorgen! Toch snap ik niet dat iemand dit doet. Voor mij is het in ieder geval geen optie."