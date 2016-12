"De eerste vier weken waren de ergste weken in mijn loopbaan"

Sam Allardyce sprak afgelopen zomer van een droom toen hij als bondscoach van Engeland aan de slag ging. Precies 67 dagen behield de coach zijn baan alvorens een corruptieschandaal hem ten val bracht en dus voelt de nieuwe functie bij Crystal Palace als een nieuwe kans.



"De eerste vier weken na mijn ontslag waren de ergste weken in mijn loopbaan", laat de 62-jarige Allardyce weten aan Sky Sports. "De reacties die ik in het begin kreeg waren heftig. Het was een moeilijke tijd voor mijn familie en ook voor mij. Naar mate de tijd vorderde ging het echter beter."



Bij Crystal Palace heeft Allardyce, die bijna negentig dagen zonder baan zat, voor tweeënhalf jaar getekend. "Ik laat dat achter me. Ik moet verder en wil nu een goede manager van Palace worden."