Mourinho klaagt niet: "Voor ons geen enkel probleem"

José Mourinho loopt al de nodige jaren mee in het Engelse voetbal en is dus bekend met het spelen op feestdagen. Voor de manager van Manchester United is het drukke schema in december en januari geen probleem.



"Ik houd van voetbal op de feestdagen", zo laat de oefenmeester uit Portugal weten op de clubwebsite. "De mensen willen ons zien spelen tijdens de feestdagen en dus is dat voor ons geen enkel probleem. Heel de wereld kijkt naar Engeland, omdat hier in deze periode wel gewoon gespeeld wordt."



"Omdat de families blij zijn, zijn wij dat ook. Boxing Day is een zeer speciale dag om te werken. Ik houd er echt van. We weten allemaal dat dit land gek is van voetbal", aldus Mourinho. Manchester United speelt op Tweede Kerstdag tegen Sunderland.