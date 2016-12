Van Basten: "Daar gaan we verandering in brengen"

Marco van Basten laat zijn invloed binnen de wereldvoetbalbond FIFA direct gelden. De Nederlander houdt zich bezig met technologische ontwikkelingen in de sport en het uitbannen van scheldpartijen is ook een aandachtspunt.



Van Basten werkt met zijn collega's aan een regel dat alleen aanvoerders nog met de scheidsrechter mogen praten. "Er zijn veel spelers die gedurende de wedstrijd hun beklag doen bij de scheidsrechter. Ik weet zeker dat we daar verandering in kunnen brengen", aldus de oud-topspits in gesprek met de BBC.



In het rugby mogen alleen de aanvoerders praten en dat wil Van Basten ook in de voetbalwereld inpassen. "Natuurlijk is er sprake van veel emotie tijdens wedstrijden, maar we moeten het wel binnen de perken houden. Ik denk dat we veel van andere sporten kunnen leren, en andersom."